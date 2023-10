Non ce l’ha fatta l’operaio vittima di un incidente sul lavoro a Oggiono

Luciano Beretta, classe 1966 e residente a Missaglia, è morto in Ospedale a Lecco

Giovedì l’incidente in ditta, poi l’intervento alla carotide per cercare di salvarlo

OGGIONO – E’ di domenica mattina la notizia che l’operaio vittima di un grave incidente sul lavoro a Oggiono non ce l’ha fatta. E’ morto in ospedale a Lecco, nel reparto di Rianimazione dove era ricoverato da giovedì, giorno dell’infortunio avvenuto nella ditta per cui lavorava.

Non è bastato il delicato intervento alla carotide per rimettere in sesto Luciano Beretta, classe 1966 e residente a Missaglia. Troppo grave la ferita riportata al collo causata, secondo quanto appreso, dal tubo di un macchinario. L’impatto ha provocato una forte emorragia, che non gli ha lasciato scampo. Lascia la moglie e una figlia.

Per lui istituito un minuto di silenzio e raccoglimento a Oggiono, dove proprio domenica mattina si sono svolte le celebrazioni per la 73° Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro. Una morte, in queste circostanze, ancora più dolorosa.

Beretta era molto conosciuto a Missaglia, suo paese di residenza, dove era anche presidente dell’Asd Pescatori. A ricordarlo con affetto è stato, tra gli altri, il presidente Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva E Attivita’ Subacquee) della Provincia di Lecco Stefano Simonetti: “Conoscevo Luciano da poco tempo ma abbiamo collaborato tanto insieme – ha detto – tutti gli anni l’Associazione di Missaglia organizza un evento di pesca sportiva per persone diversamente abili e noi come associazione provinciale contribuivamo attivamente. Ci lascia una grande persona, molto impegnata a livello sociale e anche nella diffusione dei valori dello sport. Lo ricordiamo con affetto e gratitudine – ha concluso – un abbraccio da parte mia e di tutta la Federazione alla sezione di Missaglia e alla famiglia per questa perdita inspiegabile”.

I funerali di Luciano Beretta si terranno martedì 10 ottobre alle ore 10 nella Chiesa di San Vittore a Missaglia.