Notte di fuoco sul Moregallo: chiusa la strada tra Parè e Onno, si attende la ripresa delle operazioni aeree

L’unica notizia positiva è che l’incendio non minaccia abitazioni o altri siti sensibili

Vista la zona impervia impossibile intervenire da terra. Strada chiusa per il pericolo di caduta massi derivante dall’azione delle fiamme

VALMADRERA – E’ stata una notte di grande preoccupazione e attenzione, quella appena trascorsa, a causa del devastante incendio che si è sviluppato sul Monte Moregallo. Tutta la popolazione è rimasta a guardare le fiamme che, dal pomeriggio di martedì, stanno divampando sul versante a picco sul lago.

Giovanni Bruno Bussola, assessore della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino con delega all’Antincendio Boschivo, nella tarda serata di martedì ha fatto il punto della situazione: “Le operazioni sono seguite dai tecnici Antincendio della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino in collaborazione con quelli della Comunità Montana Triangolo Lariano. La località impervia, tuttavia, non permette né l’intervento di volontari a piedi né l’accesso con veicoli rendendo indispensabile l’impiego dei mezzi aerei. Chiusa a scopo precauzionale la galleria di Paré da parte della Provincia di Lecco anch’essa impegnata nel fronteggiare questa emergenza. L’unica notizia positiva è che, allo stato attuale, l’incendio non minaccia abitazioni o altri siti sensibili. Ci attende una notte di grande attenzione, con la speranza che le condizioni consentano domani mattina la ripresa delle operazioni aeree e un rapido contenimento del rogo. Un sentito ringraziamento va fin d’ora a tutti gli operatori, ai tecnici e agli enti impegnati senza sosta nella gestione di questa difficile emergenza”.

Anche Riccardo Fasoli, sindaco di Mandello, comune in cui ricade in parte la fascia a lago del Moregallo, ha fatto sapere: “In relazione all’incendio che interessa la località Moregallo, sentiti i Vigili Del Fuoco e a seguire il direttore operazioni spegnimento, si sta attivando la chiusura della Strada provinciale 583 nel tratto Valmadrera Paré fino a Onno di Oliveto Lario a scopo cautelativo. Gli abitanti di Moregallo, in caso di necessità, devono procedere verso Nord. È interdetta la zona di accesso Nord alla galleria Parè in via precauzionale per il pericolo di caduta massi derivante dall’azione delle fiamme“.

L’itinerario alternativo per raggiungere Oliveto Lario e Bellagio è da Valbrona, tramite la Strada Provinciale 46. Il Comune di Valmadrera ha infine lanciato una raccomandazione a tutti i cittadini: “Non accedere ai sentieri del Moregallo e comunque di non avvicinarsi alla zona interessata per nessun motivo”.

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Alcune foto scattate durante la notte