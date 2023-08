Nuova Lecco – Ballabio da bollino nero, chiusa anche in salita per incidente

Il sinistro è avvenuto alle 11 circa di oggi

Dirottato tutto sulla vecchia Lecco – Ballabio il traffico da e per la Valsassina

LECCO – Giornata da bollino nero per la Nuova Lecco – Ballabio, SS36 Dir, chiusa ieri e oggi in discesa (verso Lecco) per lavori di sfalcio del verde da parte del personale Anas e ora, chiusa anche in salita per un incidente avvenuto poco dopo le 11 di oggi.

Sul posto stanno intervenendo i soccorsi, automedica e ambulanza, presente sul posto anche una pattuglia della Polizia Stradale, allertati anche i Vigili del Fuoco di Lecco.

Momentaneamente chiusi gli accessi alla SS36 Dir della SS36, di via Pergola e via dell’Eremo (ospedale Manzoni di Lecco).

Ovviamente dirottato tutto sulla vecchia Lecco – Ballabio il traffico da e per la Valsassina. La riapertura della SS36 Dir, nuova Lecco – Ballabio, in salita (verso la Valsassina) e relativi accessi avverranno a conclusione delle operazioni di soccorso.