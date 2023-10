Nuovo lutto a Valmadrera: è scomparso Giuseppe Vassena, volto noto in paese

Aveva 69 anni, in passato fu educatore e catechista

Gli ultimi anni dedicati alla Parrocchia, insieme alla moglie Lorella, che lascia insieme a un figlio e alla mamma

VALMADRERA – Nuovo lutto a Valmadrera: dopo Giovanna Imperatori, è scomparso anche Giuseppe Vassena, volto noto in paese. Anche stavolta a comunicarlo il sindaco Antonio Rusconi, mostrando cordoglio a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità.

Vassena aveva 69 anni, era stato educatore e catechista con Don Luigi Stucchi, poi mentre lavorava in ospedale in diversi ruoli amministrativi, era giornalista sulle TV locali. Impegnato nella Democrazia Cristiana, negli ultimi anni si era particolarmente dedicato alla Parrocchia, nel gruppo amici di don Luigi, come direttore dell’informatore parrocchiale e con la moglie Lorella nella Caritas Parrocchiale.

Beppe, come veniva chiamato affettuosamente, lascia la moglie Lorella, il figlio Mauro, organista della Parrocchia e presidente de “La Val de ier” e la mamma Antonietta. I funerali si svolgeranno venerdì 13 ottobre alle 9.45 presso la Chiesa Parrocchiale.