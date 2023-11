Nutria presa a sassate, la denuncia degli animalisti: “Violenza gratuita”

L’episodio sarebbe accaduto a Lecco, in zona Bione

Il video condiviso su fb per tentare di risalire ai responsabili, due ragazzini sembrerebbe minorenni

LECCO – Una denuncia per il momento contro ignoti verrà inviata domani mattina dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA in merito alla lapidazione della nutria effettuata da due ragazzini a Lecco nella zona del Bione dove sorge la piazzola per l’elisoccorso.

Nel video, condiviso anche sulla pagina fb dell’Enpa per cercare di risalire ai responsabili, si vedono chiaramente due ragazzi giovanissimi prendere a sassate e colpire in pieno una delle nutrie presenti.

“Il povero animale prima si dimena per il dolore e poi cerca di allontanarsi, il video che dura una ventina di secondi ha fatto subito il giro del web – scrivono gli animalisti Aidaa che hanno presentato una denuncia al tribunale dei minori di Milano – ricordiamo che sono sempre in aumento i reati contro gli animali compiuti da giovanissimi, nel caso specifico è importante risalire agli autori che hanno poi postato il video in rete e punire questo atto di violenza gratuita contro una nutria al solo fine di raccogliere like sui social, senza rendersi conto che anche la vita di un animale ha valore”.