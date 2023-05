Oggi nel lecchese quattro incidenti stradali con ciclisti coinvolti

Calolzio, Oggiono, Colico e Malgrate i comuni in cui si sono registrati i sinistri

CALOLZIO – Sono stati quattro gli incidenti stradali registrati oggi, mercoledì 31 maggio, sulle strade lecchesi nei quali sono stati coinvolti ciclisti.

Il primo è avvenuto a Calolziocorte, poco prima delle 7.30, in viale Guglielmo Marconi, dove un ciclista di 36anni è stato investito. Fortunatamente per l’uomo nulla di grave tanto che non è stato necessario nemmeno il ricovero in ospedale.

Il secondo incidente è avvenuto a Oggiono, alle 16 circa, dove un ciclista di 45 anni avrebbe fatto tutto da solo perdendo il controllo della bicicletta. L’uomo, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo.

Nel tardo pomeriggio, alle 17.50 circa, il terzo incidente avvenuto a Colico, in via Fontanedo. Incidente per il quale non è stato possibile risalire alla dinamica. Sono tuttavia due le persone coinvolte e ferite: un giovane di 25 anni e un uomo di 37, trasportati uno all’ospedale Sant’Anna di Como e l’altro all’ospedale di Gravedona entrambi in codice giallo.

Il quarto incidente si è registrato pochi minuti prima delle 20 a Malgrate, in via Italia, dove un ciclista di 65anni sarebbe stato investito da un mezzo in transito. L’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale in codice giallo.