22enne investita a Cassago Brianza: elisoccorsa in codice rosso

L’incidente è avvenuto alle 16.40 in piazza Beato Papa Giovanni 23°

CASSAGO BRIANZA – Elisoccorso in azione a Cassago Brianza dove una ragazza di 22 anni è stata investita da un mezzo in transito in piazza Beato Papa Giovanni 23°.

L’incidente è avvenuto alle 16.40 circa di oggi, lunedì, con la richiesta immediata di soccorso. Sul posto insieme ad automedica e ambulanza è giunto anche l’elisoccorso di Como.

Dopo le prime cure prestate sul posto, la 22enne è stata ricoverata all’ospedale Sant’Anna di Como in codice rosso con fratture multiple ad una gamba. Sul posto anche i Carabinieri per effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto.