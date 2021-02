A fuoco il tetto di una villetta, paura ad Annone Brianza

Vigili del Fuoco al lavoro in via Lattuada

Tre mezzi i mezzi del Comando Provinciale di Lecco che sono intervenuti con l’intervento che è durato circa 3 ore

ANNONE BRIANZA – I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco sono intervenuti in via Lattuada ad Annone Brianza con 3 automezzi per l’incendio tetto di una villetta.

Il tempestivo intervento delle squadre di soccorso ha permesso di evitare il propagarsi dell’incendio a tutta la struttura.

Un intervento che ha visto i Vigili del Fuoco impegnati per circa 3 ore. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte nel rogo. Ancora da stabilire le cause che hanno provocato l’incendio.