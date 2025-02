Addio a Giancarlo Longhi, storico ristoratore di Oggiono

Suo il famoso ristorante Cà Bianca di Oggiono chiuso nel 2014 gestito insieme alla moglie Irma

I funerali si sono tenuti questa mattina, sabato, nella chiesa di Sant’Eufemia a Oggiono

OGGIONO – Si è spento Giancarlo Longhi, noto ristoratore e volto storico della Cà Bianca di Oggiono, locale che per oltre sessant’anni ha rappresentato un punto di riferimento per la cucina brianzola e per la comunità locale. Longhi lascia la moglie Irma Roscio e i figli Cristina, Stefano, Massimiliano e Silvio, con le rispettive famiglie.

I funerali si sono tenuti questa mattina, sabato, alle 10, nella chiesa di Sant’Eufemia a Oggiono, dove i famigliari insieme ad amici, conoscenti e clienti di una vita gli hanno dato l’ultimo saluto.

Nel 2014, dopo più di sei decenni di attività, Giancarlo Longhi e la moglie Irma avevano deciso di chiudere la storica Cà Bianca, ringraziando con commozione tutti coloro che avevano condiviso con loro questa lunga avventura.

“Abbiamo iniziato nel 1952 – raccontavano all’epoca – Eravamo due giovani pieni di entusiasmo e senza paura del futuro abbiamo cominciato la nostra attività. Abbiamo affrontato tante difficoltà e problemi insieme ai nostri figli Cristina e Stefano, che negli ultimi anni ci hanno sostenuto con sacrifici, anche economici. Un sentito ringraziamento va anche ai collaboratori, che fino alla fine sono stati al nostro fianco dandoci un valido sostegno. Ora ci arrendiamo, scrivendo la parola ‘Fine’.”

Il ristorante, situato in via Dante Alighieri, era rinomato non solo per la qualità della sua cucina e l’accoglienza dei suoi gestori, ma anche per la suggestiva posizione affacciata sul lago di Annone. Nel corso degli anni, la Cà Bianca ha accolto clienti affezionati e anche volti noti del mondo dello spettacolo.

“Se potessimo tornare indietro nel tempo, rifaremmo tutte le nostre scelte – avevano dichiarato Giancarlo e Irma al momento della chiusura – Abbiamo conosciuto tante persone, famiglie, aziende. Tutti hanno lasciato un ricordo importante e, con la loro partecipazione, hanno arricchito la nostra vita. Per questo, con molta commozione, ringraziamo tutti con affetto.”

Oggi la comunità di Oggiono piange la scomparsa di un uomo che ha saputo coniugare passione, dedizione e amore per la propria terra, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva.