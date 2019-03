Due boati nella notte poi le fiamme

L’incendio spento dai pompieri, indagano i carabinieri

DOLZAGO –Un frastuono ha svegliato nella notte i residenti del centro paese, a Dolzago: due forti esplosioni hanno squarciato la notte, intorno alle 4 poi una colonna di fumo si è alzata sopra via Roma.



Due auto posteggiate sotto un’abitazione, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, hanno preso fuoco. Una delle due era completamente avvolta dalle fiamme quando sono arrivati i pompieri, l’altra, una Lancia Y, solo in parte.

Il botto causato dall’esplosione dei veicoli ha mandato in frantumi i vetri di alcune finestre, mentre le fiamme hanno danneggiato il porticato dell’attigua abitazione.



Sulla vicenda indagano i carabinieri. Quello di Dolzago è solo l’ultimo episodio analogo di vetture date alle fiamme; solo una decina di giorni fa era successo a Valgreghentino (vedi articolo).