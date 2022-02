La pianta si è abbattuta di traverso su via IV Novembre

Grandissimo spavento per una persona che transitava in auto

GALBIATE – Il forte vento ha ricominciato a farsi sentire dalla mattinata di oggi, lunedì 7 febbraio, in tutta la provincia di Lecco. Proprio a causa delle forti raffiche un grosso albero è caduto in mattinata in via IV Novembre a Galbiate, nei pressi del semaforo all’incrocio con largo Indipendenza.

La pianta, posta nel giardino di una abitazione, è caduta di traverso sulla strada e si è sfiorata la tragedia perché proprio in quel momento stava transitando un’auto che è stata colpita dai rami. L’occupante, fortunatamente, se l’è cavata solamente con un grosso spavento e danni al veicolo. Insieme al grosso albero si è abbattuto a terra anche un palo in cemento.

La strada, ovviamente, è stata chiusa al traffico per consentire l’intervento di rimozione da parte dei Vigili del Fuoco che sono immediatamente giunti sul posto. Vigili del Fuoco che sono stati costretti a un super lavoro in mattinata perché, oltre all’incidente di Galbiate, sono stati chiamati per un’altra decina di casi tra tagli piante, pali pericolanti e tegole smosse.