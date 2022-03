Annone Brianza. Ciclista investito, è in gravi condizioni

L’incidente questa mattina alle 9.30 sulla SP49

ANNONE BRIANZA – Un gravissimo incidente è avvenuto alle 9.30 circa di questa mattina, domenica 13 marzo, lungo la Strada Provinciale 49 ad Annone Brianza.

Un uomo in bicicletta è stato investito da un mezzo. Fin da subito le condizioni di salute del ciclista sono apparse gravi per via dei politraumi riportati e sul posto sono arrivati i sanitari dell’ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini, dell’automedica e dell’elisoccorso di Como. Dopo le prime cure la persona è stata elitrasportata in codice rosso all’ospedale di Varese.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Oggiono per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.