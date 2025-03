Annone Brianza: incidente in frazione Poncia, tre feriti

Il sinistro si è verificato poco dopo le 19:20 di questa sera, domenica

ANNONE BRIANZA – Un incidente stradale si è verificato nella frazione Poncia di Annone di Brianza, dove un’automobile si sarebbe ribaltata autonomamente, senza il coinvolgimento diretto di altri veicoli.

La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire e saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a stabilire con precisione le cause dell’incidente.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone: un uomo di 52 anni, una donna di 78 e un uomo di 80 anni. Tutti e tre sono stati soccorsi e trasportati in codice giallo presso le strutture sanitarie competenti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Merate e i Vigili del Fuoco di Lecco, oltre ai soccorritori della Soreu Laghi. Il personale sanitario ha mobilitato diversi mezzi di emergenza, tra cui due ambulanze di base e due mezzi di soccorso avanzato di primo e secondo livello.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e si attendono aggiornamenti ufficiali per comprendere meglio la dinamica dell’accaduto. Resta da chiarire se il ribaltamento sia stato causato da un malore o da altri fattori, come un’improvvisa distrazione o un guasto meccanico.