Tre giovani macedoni arrestati dai carabinieri ad Annone Brianza

Sorpresi a rubare in una casa, l’allarme dato da un residente

ANNONE – Beccati con le mani nel ‘sacco’: tre giovani sono stati arrestati la scorsa notte dai carabinieri mentre stavano compiendo un furto in un’abitazione di Annone Brianza. E’ stato un vicino, intorno alla mezzanotte, ad accorgersi dei ladri e ad allertare le forze dell’ordine.

I Carabinieri della Stazione di Oggiono, già impegnati in un servizio di controllo, sono intervenuti sorprendendo i tre malviventi.

Si tratta di due 24enni (N.G. e Y.G.) originari della Macedonia con cittadinanza italiana, residenti in provincia di Bergamo e noti alle Forze di Polizia, e con loro c’era un coetaneo (D.L.) cittadino macedone in Italia senza fissa dimora.

Gli arrestati sono stati altresì trovati in possesso di oggetti atti allo scasso, quali un piede di porco e due cacciaviti di 32 cm. Nella mattinata odierna i tre sono stati condotti in Tribunale a Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il giudice, nel convalidare gli arresti, ha disposto nei loro confronti la custodia cautelare in carcere.