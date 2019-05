Con la Statale aperta “a metà” sul lago, Annone deve attendere ancora

Anas rassicura: “Entro maggio il varo dell’opera”

ANNONE – La fatidica data era fissata al Primo Maggio, festa del lavoro che avrebbe dovuto coincidere con un momento importante per gli abitanti di Annone, Suello e del circondario: l’inaugurazione del nuovo ponte sulla superstrada.

I termini erano stati resi noti in occasione della visita del ministro Danilo Toninelli al cantiere sulla statale (vedi articolo) ma già nelle scorse settimane erano state rese note le intenzioni di allungare le tempistiche, che altrimenti avrebbero coinciso con i ‘ponti’, in questo caso festivi, di Pasqua e delle festività successive del 25 Aprile e 1° Maggio, causando possibili disagi al traffico lungo la Statale 36.



A complicare le cose ci ha pensato la frana che il 25 Aprile ha interrotto la super a Lierna e che è riaperta parzialmente solo lunedì sera, a doppio senso su un’unica carreggiata.

Entro maggio il varo, poi altri trenta giorni per l’apertura

Da Anas spiegano che il varo della struttura di acciaio, assemblata nell’area di sosta ad un centinaio di metri dagli svincoli di Annone e Suello, per il quale sarà necessaria la sospensione della circolazione lungo la statale (per due notti e due mattine), sarà riprogrammato “anche in considerazione delle condizioni generali di traffico lungo la statale”.

L’obiettivo dell’ente stradale sarebbe comunque quello di inaugurare il nuovo viadotto entro il mese di maggio. Serviranno poi altri 30 giorni prima dell’apertura del ponte al traffico; durante quel mese di tempo dovranno essere realizzate la pavimentazione, eseguire le prove di carico ed allestire l’infrastruttura di barriere e apposite segnaletiche.