Il malore intorno alle 17

Morto un uomo di 63 anni

ANNONE DI BRIANZA – Un uomo di 63 anni è deceduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 gennaio, in via Ingegner Rinaldo Cabella Lattuada ad Annone Brianza, in seguito ad un malore.

La chiamata ai soccorsi in codice rosso è stata lanciata alle 17. Sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini e un’automedica: purtroppo nonostante l’intervento dei soccorsi per il 63enne non c’è stato nulla da fare.