Annone, in corso il varo del ponte della SS36. Le ultime dal cantiere

Tutto pronto per il varo del nuovo ponte di Annone

Le ultime operazioni, poi il viadotto sarà issato sulle spalle laterali

ANNONE – Ormai manca pochissimo: il nuovo viadotto sulla SS36 sta per essere varato.

La struttura in acciaio corten, dal peso di 250 tonnellate, è stato allineata dopo lunghe manovre grazie ai bracci meccanici delle tre gru che da lunedì notte stanno lavorando sulla carreggiata della Statale 36, e quindi avvicinato alle spalle del ponte attraverso lo scorrimento dei carrelli posizionati al di sotto del manufatto.

Ora è in corso l’alzata finale, l’impalcato sarà issato per essere posato nella sua collocazione finale, sopra la Statale 36.

Durante le operazioni di spostamento della struttura, è stato necessario tagliare parte del verde posto a lato della carreggiata. Si tratterebbe, rassicurano da Anas, di vegetazione spontanea e alberi non di pregio, che non sarebbero comunque stati sradicati dagli operatori incaricati del taglio del verde, ma solo potati per agevolare lo scorrimento della struttura in metallica. La precisazione arriva dopo voci di presunte proteste da parte di ambientalisti, circolate in mattinata, che però non avrebbero trovato fondamento.

VIDEO – Gli ultimi lavori prima del varo

Sul cantiere a seguire le operazioni sono presenti il sindaco di Annone, Patrizio Sidoti, e il sindaco di Suello, Giancarlo Valsecchi, entrambi appena vincenti dalle ultime elezioni comunali. Assiepato, nelle zone consentite, tantissimo pubblico ad assistere ai lavori.

Proprio grazie all’interessamento dei due cittadini è stato consentito alle persone di avvicinarsi all’area di cantiere, dietro al nastro di sicurezza.

Seguono aggiornamenti in diretta

LO SCATTO

LA GALLERIA FOTOGRAFICA