Scappano al posto di blocco della Polizia e si rifugiano al Golf Club

E’ successo ad Annone, uno dei due fuggitivi tratto in arresto dagli agenti

ANNONE – E’ iniziato tutto con “l’alt” non rispettato ad un posto di blocco della Polizia, poi la fuga con l’auto che sbanda e finisce la sua corsa contro una recinzioni, gli occupanti che scappano a piedi e si rifugiano nel vicino Golf Club: è quanto successo ieri pomeriggio, martedì, ad Annone Brianza in via alla Poncia.

A scappare erano due cittadini magrebini, di cui uno tratto in arresto dagli uomini della Squadra Mobile e Squadra Volanti della Questura di Lecco, impegnati nel rafforzamento controlli anti-droga come era stato richiesto dal Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Castrese De Rosa.

All’interno del Golf Club, grazie alle indicazioni di alcuni dipendenti, i poliziotti sono riuscivano ad individuare uno dei fuggitivi che si era nascosto nel ristorante della struttura, all’interno di un baule pieno di chiodi. Uno degli operanti ha raggiunto l’uomo che ha tentato ulteriormente la fuga, venendo però subito bloccato dal poliziotto.

Alla luce di quanto sopra, H. F., di nazionalità marocchina, classe 1997, trovato in possesso di 9 grammi di cocaina e 6 grammi di hashish, tutti suddivisi in dosi pronte per la vendita, è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito dell’udienza di convalida, avvenuta nella mattinata odierna, il Giudice del Tribunale di Lecco ha disposto nei confronti del reo la misura del divieto di dimora nella Provincia di Lecco, in attesa di giudizio previsto per il 7 aprile 2021. Proseguono le indagini per rintracciare il complice.