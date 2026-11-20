L’incidente in tarda mattinata in via Papa Giovanni XXIII

OGGIONO – Una donna di 78 anni è stata investita nella tarda mattinata di oggi, venerdì 20 novembre, a Oggiono. L’incidente è avvenuto in via Papa Giovanni XXIII, all’altezza del civico 48.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi: inviate sul posto due ambulanze, da Galbiate e Vimercate, e l’elisoccorso decollato da Bergamo. La donna è stata trasportata in gravi condizioni all’Ospedale San Gerardo di Monza.

Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate, ai quali spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento.