Appartamento in fiamme a Monticello, persone tratte in salvo

Intervento massiccio dei Vigili del Fuoco con autopompe, autobotte e autoscala

Le fiamme sono state domate e gli occupanti presi in carico dai soccorritori

MONTICELLO BRIANZA – Paura nella notte a Monticello Brianza, dove intorno all’1.00 un incendio è divampato in un appartamento di via Vittorio Veneto, con persone ancora all’interno al momento della chiamata ai soccorsi.

Il Comando dei Vigili del Fuoco ha subito inviato diversi mezzi: autopompa e autobotte dal distaccamento di Merate, oltre a autopompa e autoscala dalla centrale di Lecco, per fronteggiare le fiamme che stavano interessando l’abitazione.

All’arrivo delle squadre, gli occupanti erano riusciti a mettersi in salvo, evacuando l’appartamento prima che la situazione potesse aggravarsi. Sono stati affidati ai sanitari di Areu 118, intervenuti con più ambulanze e un’automedica per le valutazioni del caso.

Grazie alla tempestività dell’intervento, l’incendio è stato messo sotto controllo e circoscritto. Restano da accertare le cause del rogo, mentre l’area è stata messa in sicurezza per i rilievi e le verifiche successive.