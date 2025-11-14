Auto divorata dalle fiamme a Dolzago, intervento dei Vigili del Fuoco

L’allarme poco prima della mezzanotte di giovedì in via Provinciale

Le fiamme sono state domate, ma l’auto è andata completamente distrutta

DOLZAGO – I Vigili del Fuoco del comando di Lecco sono intervenuti poco prima della mezzanotte di ieri, giovedì 13 novembre, per un’auto in fiamme a Dolzago, in via Provinciale, nei pressi della rotonda vicino al cimitero. Le fiamme sono state domate, ma l’auto è andata completamente distrutta. Allertata anche un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio anche se nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta.