Auto in fiamme nella notte a Colle Brianza, pompieri al lavoro

Incendio nella notte in via Verdi a Colle Brianza

Brucia un’auto, intervengono i vigili del fuoco

COLLE BRIANZA – Si trovava parcheggiata in via Verdi a Colle Brianza, la vettura che nella notte è stata avvolta dalla fiamme.

L’allarme è stato lanciato poco dopo l’una e sul posto è intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco per spegnere il rogo.

Le cause dell’incendio sono al vaglio delle autorità. Sul posto non sarebbero stati travati elementi tali da far pensare ad un origine dolosa del rogo. L’auto era posteggiata non lontano da abitazioni ma non ci sarebbero né feriti né danni agli immobili o ad altre vetture.