MOLTENO – Auto in fiamme, questa sera, martedì, poco dopo le 18, all’imbocco dello svincolo dell’uscita Lecco – Rogeno – Molteno lungo la SS36 in direzione Sud. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco e altri mezzi di soccorso. Stando a quanto emerso finora, fortunatamente non ci sarebbero persone coinvolte. Code per chi viaggia in direzione Sud. Eventuali ulteriori aggiornamenti non appena possibile.