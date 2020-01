Bosisio, addio a Rita Riva dello storico panificio, aveva 77 anni

La signora Riva si è spenta a 77 anni

Oggi alle 15 i funerali

BOSISIO PARINI – Si terranno oggi pomeriggio, martedì 7 gennaio, alle ore 15 presso la Chiesa Parrocchiale di Bosisio Parini i funerali di Rita Riva, conosciutissima in paese per aver gestito per anni lo storico panificio di via Appiani (oggi panificio Corti).

Rita si è spenta all’età di 77 anni, lasciando il suo unico figlio, Giuseppe Borgonovo, ex sindaco del paese. Il marito, Vittorio, era scomparso molto giovane all’età di 48 anni.

Instancabile lavoratrice Rita aveva continuato a condurre l’attività dei genitori, papà Domenico e mamma Laura, prestinai. Pochi anni fa la cessione del negozio. In paese è ricordata con affetto come una donna socievole e molto disponibile. I funerali come detto si terranno oggi pomeriggio alle 15.