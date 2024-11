Intervenuto per primo un pompiere in pensione che ha circoscritto le fiamme

BOSISIO PARINI – Momenti di apprensione questa mattina a Bosisio dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio al vano motore di un’auto.

Da chiarire le cause dell’incidente. Il primo a portarsi in posto è stato un vigile del fuoco in pensione che ha circoscritto le fiamme fino all’arrivo delle squadre.