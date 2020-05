Bosisio. Ore 8.30: incidente sulla SS36, rallentamenti e lunghe code in direzione Nord

Provinciale bloccata e rallentamenti sulle strade adiacenti

L’incidente si è verificato nel tratto Bosisio-Annone

BOSISIO PARINI – Incidente nella prima mattina di oggi, domenica 24 maggio, lungo la SS 36 in direzione Nord nel tratto compreso tra Bosisio Parini e Annone.

Stando alle informazioni disponibili, il sinistro si sarebbe verificato intorno alle 8.30 poco oltre il cavalcavia dell’uscita di Bosisio Parini dove un’auto avrebbe colpito il guard rail che delimita la carreggiata sulla destra. Alla guida del veicolo una donna di 46 anni.

Sul posto sono intervenuti in codice rosso un’ambulanza della Croce verde di Bosisio e l’automedica: contrariamente a quanto si era pensato in un primo momento la donna non si è procurata ferite gravi, ma è stata comunque trasportata in codice verde all’ospedale. Sul luogo dell’incidente anche la Polizia Stradale.

Per consentire le operazioni di soccorso le macchine sono state incolonnate sulla sola corsia di sinistra. Inevitabili, dunque, le lunghe code nel tratto interessato in direzione Nord e sulle strade adiacenti alla SS36. Intorno alle 9.30 l’auto incidentata è stata rimossa dalla strada.