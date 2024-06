Bosisio. Investito da un muletto, muore 85enne

L’infortunio è avvenuto in un’azienda di via Pascolo

Per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Da chiarire la dinamica del sinistro

BOSISIO – Drammatico infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, a Bosisio Parini, in un’azienda di via Pascolo. Un uomo di 85 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un muletto.

L’allarme è scattato in codice rosso intorno alle 14.30, in posto si sono portati un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini, l’auto infermieristica e l’elisoccorso da Como. Purtroppo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, le cui generalità non sono ancora note. Non è chiaro se si tratti di un lavoratore dell’azienda o di un visitatore esterno.

Soccorso in codice verde anche un uomo di 40 anni, che guidava il muletto: è stato trasportato sotto shock all’Ospedale di Erba.

In luogo per i rilievi del caso anche Ats Brianza e i Carabinieri.