Bosisio Parini. Ciclista va a sbattere contro un’auto, soccorso un 61enne

Incidente poco dopo le 9 di oggi, martedì, in via Eupilio

L’uomo è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Erba

BOSISIO PARINI – Incidente poco dopo le ore 9 di oggi, martedì 24 marzo, in via Eupilio a Bosisio Parini. Un uomo di 61 anni in sella alla propria bicicletta sarebbe andato a sbattere contro un’auto ferma.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio, insieme all’auto infermieristica da Molteno, i sanitari hanno valutato alcune escoriazioni alle gambe, alle braccia e al volto. L’uomo è stato trasportato in codice verde (poco critico) all’ospedale di Erba.