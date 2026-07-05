Bosisio Parini rafforza la sicurezza sul lago: firmata la convenzione con i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Oggiono

BOSISIO PARINI – Un nuovo presidio a tutela della sicurezza, del decoro urbano e della vivibilità della passeggiata a lago. È questo l’obiettivo della convenzione triennale sottoscritta tra il Comune di Bosisio Parini, rappresentato dal sindaco Paolo Gilardi, e il Gruppo di Volontariato dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Oggiono.

La convenzione ha validità di tre anni e i servizi partono oggi, domenica 5 luglio, con i primi pattugliamenti a piedi lungo l’intera passeggiata che costeggia il lago, dalla Darsena Brera fino alla località Sabina. I volontari dell’ANC saranno presenti soprattutto durante il periodo estivo per garantire un presidio costante del territorio, con una funzione di prevenzione e di supporto alle forze dell’ordine.

Il loro compito sarà quello di vigilare sull’area, contribuendo a prevenire episodi spiacevoli, comportamenti incivili come l’abbandono di rifiuti e tutte quelle situazioni che possano compromettere il decoro e la corretta fruizione di uno dei luoghi più frequentati del paese. Nell’ambito delle competenze loro attribuite, potranno richiamare all’ordine chi non rispetta le regole e, qualora necessario, richiedere l’intervento della Polizia Locale, coordinata dal comandante Matteo Rossi e regolarmente in servizio durante le domeniche e i giorni festivi, oppure allertare direttamente l’Arma dei Carabinieri.

Si tratta di un servizio aggiuntivo messo a disposizione della comunità, pensato sia per i cittadini sia per i numerosi turisti che durante la bella stagione scelgono il lungolago di Bosisio Parini come meta per il tempo libero.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Paolo Gilardi, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Ringrazio il Gruppo di Volontariato dell’Associazione Nazionale Carabinieri per la disponibilità. Grazie a questa convenzione rafforziamo ulteriormente il presidio del territorio, affiancando il lavoro della Polizia Locale con una presenza costante lungo la passeggiata a lago. Vogliamo che Bosisio Parini continui a essere un luogo accogliente e attrattivo per i tanti turisti che scelgono il nostro lago, ma allo stesso tempo il messaggio deve essere chiaro: qui tutti sono i benvenuti, a condizione che vengano rispettate le regole, il decoro degli spazi pubblici e il nostro patrimonio naturale”.

Il coordinamento operativo dei pattugliamenti sarà affidato al maresciallo Gaetano Lodato, che seguirà l’organizzazione delle attività dei volontari sul territorio.

In occasione della firma della convenzione, anche l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Oggiono ha espresso soddisfazione attraverso una nota congiunta del presidente della Sezione, maresciallo Gaetano Lodato, e del presidente del Gruppo di Volontariato ANC di Oggiono, Carabiniere Ausiliario Salvatore Raviotta.

“Esprimiamo profonda gratitudine, nostra e del Gruppo di Volontariato ANC di Oggiono, per la fiducia che l’Amministrazione Comunale di Bosisio Parini ha riposto in noi. Siamo estremamente soddisfatti di questa opportunità, che ci permetterà di lavorare fianco a fianco con la Polizia Locale. Crediamo fortemente che la sinergia tra le nostre realtà rappresenti un valido modello di presidio del territorio, capace di offrire risposte concrete ai bisogni dei cittadini. La presenza del Gruppo di Volontariato ANC di Oggiono sull’area lacustre durante il periodo estivo, quale deterrente contro comportamenti che ledono il decoro urbano, rappresenta per la nostra organizzazione un motivo di grande orgoglio. Operare al servizio della collettività è una missione che ci guida da sempre e che dovrebbe essere patrimonio di ogni cittadino. Per questo continueremo a svolgere il nostro servizio con l’impegno, la dedizione e il senso di responsabilità che ci contraddistinguono”.

La convenzione rappresenta un ulteriore tassello nella strategia dell’Amministrazione Gilardi per garantire una maggiore sicurezza e tutela del territorio, valorizzando la collaborazione tra istituzioni e volontariato. Una presenza discreta ma concreta, che contribuirà a rendere ancora più accogliente e sicura una delle aree simbolo di Bosisio Parini, nel rispetto dell’ambiente e della convivenza civile.