Bosisio Parini. Si sente male nel lago, uomo in gravi condizioni

E’ stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza

L’uomo era nell’acqua, vicino alla riva, quando avrebbe accusato un malore

BOSISIO PARINI – Ha avuto un malore mentre era in acqua, ma è riuscito ad arrivare vicino alla riva dove è stato soccorso dagli altri bagnanti. E’ stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza l’uomo che, poco dopo le 14 di oggi (sabato 11 giugno), si sarebbe sentito male mentre stava nuotando nel lago di Bosisio Parini, nel tratto vicino al cimitero.

Sul posto si sono portati immediatamente i soccorsi con un’ambulanza e l’elicottero che si è alzato in volo da Como. L’uomo, in arresto cardiaco, è stato rianimato sul posto e trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale. Sul posto anche i Carabinieri del nucleo radiomobile di Casatenovo.