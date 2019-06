Bosisio, ragazzino si sente male in acqua e finisce in ospedale

I soccorsi in località Precampel intorno alle 17

Il giovane, 13 anni, si è sentito male in acqua. Ricoverato a Merate

BOSISIO PARINI – E’ stato trasportato in ospedale a Merate in codice rosso un giovanissimo di appena 13 anni che oggi pomeriggio, lunedì, è stato colpito da un malore mentre faceva il bagno nel lago di Pusiano.

L’allarme è scattato poco prima delle 17, in località Precampel, a Bosisio Parini: pare che il giovane fosse in compagnia di altri amici, quando una volta entrato in acqua si sarebbe sentito male. Subito è stato riportato a riva e soccorso dai volontari della Croce Verde giunti nel frattempo sul posto.

Dopo essere stato stabilizzato il 13enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Merate: stando a quanto appreso, fortunatamente, non dovrebbe essere in pericolo di vita.