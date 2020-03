Bosisio, si è spento Angelo Colombo, proprietario de La Casupola

Angelo Colombo si è spento a 78 anni

Sua anche la Villa Rizzoli di Canzo, location di eventi

CANZO/BOSISIO – Si è spento all’età di 78 anni Angelo Colombo, storico proprietario di Villa Rizzoli a Canzo. Colombo era ricoverato in ospedale dallo scorso lunedì, ieri la tragica notizia della sua morte.

Persona “buona e disponibile”, com’è ricordata da tanti canzesi e non solo, Colombo viveva a Bosisio Parini insieme alla moglie. Lascia anche due figli. Anche Bosisio piange Angelo Colombo: era lui il proprietario del Ristorante e location di eventi La Casupola.

A ricordarlo con affetto tra gli altri è stato Oscar Masciadri dell’associazione Non Solo Turismo: “Angelo era praticamente uno di noi, personalmente poi un grande amico: sempre disponibile, sempre entusiasta, grazie a lui abbiamo potuto organizzare tanti eventi di qualità nella bellissima Villa Rizzoli che era la sua ragione di vita”. Il signor Colombo aveva rilevato la storica villa oltre 20 anni fa, restaurandola e riportandola agli antichi fasti.

“Canzo e l’Associazione Non Solo Turismo – ha scritto Masciadri su Facebook – ricordano Angelo Colombo che, con la sua semplicità ed immensa disponibilità, ha dato tanto alla Comunità canzese. Uomo speciale di talento, di umanità, di voglia di vivere, con tante storie ancora da raccontare attraverso la Villa Rizzoli di cui ne era orgoglioso. Grazie Signor Colombo per l’amicizia sincera che non dimenticheremo mai e dei tanti consigli di cui faremo tesoro”.

“Ricordo ancora quando abbiamo organizzato il concerto di Enrico Ruggeri a Villa Rizzoli, nel 2016 – scrive poi Masciadri – ricordo che l’entusiasmo di Angelo era forse maggiore del nostro. Lui era così. Ricordo anche che mi disse: “Mi raccomando Masciadri, avanti tutta, ma faccia attenzione al prato che domani abbiamo un matrimonio”. Lo ricorderemo davvero sempre con affetto” ha concluso.