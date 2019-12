Briantea interrotta a Nibionno, controlli alla passerella pedonale

Mercoledì mattina è stata chiusa la provinciale a Nibionno

Verifiche sulla stabilità del ‘ponte’ pedonale

NIBONNO – Strada interrotta e disagi alla viabilità a Nibionno dove la Provinciale 342 (l’ex statale Briantea, Como-Bergamo) è stata chiusa al traffico all’altezza della rotatoria tra via Vittorio Veneto e via Conciliazione per controlli al cavalcavia pedonale che passa proprio sopra l’importante arteria stradale.

La Prefettura fa sapere che la provinciale resta chiusa “in attesa degli esiti delle verifiche da parte del Comune di Nibionno sulla stabilità della passerella pedonale a scavalco della Strada provinciale”

Inevitabili i rallentamenti, la Polizia Locale di Nibionno è sul posto per tentare di attenuare i disagi viabilistici. Probabile, fanno sapere dalla Provincia, che la strada sia riaperta in serata.