Brucia un escavatore nella notte a Sirone, intervengono i pompieri

Fiamme all’esterno di un’azienda di via Brambilla a Sirone

A fuoco un mezzo da lavoro, accertamenti sulle cause

SIRONE – E’ arrivata intorno a mezzanotte di domenica la chiamata d’allarme alla stazione dei Vigili del Fuoco per un incendio in prossimità di un’azienda in via Giuseppe Brambilla a Sirone.

In fiamme un escavatore parcheggiato nei pressi del capannone, impiegato in lavori all’esterno del’edificio. Le cause del rogo sono ancora da chiarire, non è noto se si tratti di un gesto doloso o se il fatto sia accidentale.