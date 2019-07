Brucia un furgone nella notte a Rogeno, indagini sul rogo

In fiamme un furgone parcheggiato, lambita dalle fiamme anche un’auto

Accertamenti per verificare se si tratti di un episodio doloso

ROGENO – E’ arrivata poco dopo le 23 di venerdì sera la chiamata che ha messo in allarme i Vigili del Fuoco per un automezzo in fiamme a Rogeno.

Sono stati i residenti delle vicine case ad accorgersi delle fiamme che avvolgevano un furgone posteggiato in un parcheggio di via Pertini.

I pompieri sono intervenuti per spegnere il rogo. Anche un’auto parcheggiata accanto è rimasta bruciata in parte dalle fiamme. Sulle cause dell’incendio, ovvero se sia stato accidentale o doloso, sono in corso gli accertamenti dei pompieri e dei carabinieri.