BULCIAGO – Paura a Bulciago poco dopo le ore 16.30 di oggi, sabato 19 novembre, per un incidente avvenuto in via don Luigi Guanella, vicino ai campi sportivi. L’allarme è scattato per un’auto che si è scontrata con una bicicletta. Il ciclista 61enne è stato sbalzato sull’asfalto.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto, in codice rosso, sono giunte l’ambulanza della Crocia Bianca e l’auto infermieristica da Molteno. Fortunatamente l’incidente si è rivelato meno grave di quanto si era pensato in un primo momento e l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice verde (poco critico) con traumi alla faccia e al torace.