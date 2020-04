Bulciago. Spaccio di droga: denunciati dai Carabinieri due giovani

Entrambi spacciavano cocaina nel comune di Bulciago

BULCIAGO – Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco, con particolare attenzione alle aree boschive poste a ridosso della SP342 “Como-Bergamo”.

Nella serata di venerdì, i carabinieri della Stazione Cremella hanno fermato a Bulciago un 24 enne, originario del Marocco, senza fissa dimora ed irregolare su territorio nazionale, poco dopo aver ceduto una dose di “cocaina” ad un 44enne, cittadino italiano, residente in provincia. Il 24enne è stato perquisito permettendo ai Carabinieri di trovare 2.230 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio e un machete con una lama di 35 cm. Il giovane è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria per spaccio di sostanze stupefacenti, violazione delle norme sull’immigrazione e porto abusivo di armi.

Questa notte invece i carabinieri di Costa Masnaga, sempre nel comune di Bulciago, hanno sottoposto a controllo un 23enne, nato in Italia, originario del Marocco, residente a Bulciago, a bordo di una autovettura che, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di 18,7 grammi di cocaina e diversi telefoni cellulari. Il giovane è stato pertanto denunciato a piede libero all’ Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Entrambi sono stati contravvenzionati per l’inottemperanza alle disposizioni ministeriali per l’emergenza COVID-19.