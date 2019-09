Due i mezzi dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti

Tempestivo l’intervento che ha evitato la propagazione delle fiamme alla zona boschiva

BULCIAGO – Un’autopompa del Comando Provinciale di Lecco ed un’autobotte del distaccamento volontario di Valmadrera, sono intervenute ieri pomeriggio, venerdì, alle 14.45, in via Como a Bulciago, per un incendio ad un capanno agricolo.

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno estinto tempestivamente l’incendio evitando la propagazione delle fiamme alla zona boschiva.

Fortunatamente nell’intervento di soccorso, che si è concluso alle 17, non ci sono state persone ferite.