Cadavere ritrovato a Sala al Barro: autopsia e telecamere per ricostruire l’accaduto

Il ritrovamento del cadavere era avvenuto ieri sera, giovedì
Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile di Lecco
GALBIATE – La speranza è quella di trovare elementi utili dalle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza delle ditte situate nella zona.
E’ ancora fitto il mistero sul ritrovamento del cadavere di un uomo avvenuto ieri sera, giovedì 16 luglio, nella zona boschiva ridosso della zona industriale di via Monte Oliveto. A lanciare l’allarme erano stati alcuni dipendenti di una azienda della zona che avevano ritrovato il corpo senza vita di un uomo, sembrerebbe in avanzato stato di decomposizione.
Sul posto si sono portati gli agenti della Squadra Mobile di Lecco, al lavoro in queste ore per risalire all’identità della persona morta e ricostruire la dinamica dell’episodio.
Fondamentali potrebbero risultare le telecamere degli impianti di videosorveglianza privati presenti nella zona con le immagini che potrebbero aver registrato informazioni importanti per le indagini.
Altri aspetti significativi per chiarire i contorni della vicenda potrebbero giungere dall’autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni sul cadavere dell’uomo.
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