Campsirago. Escursionista ferito, Soccorso Alpino e Saf al lavoro

Probabile frattura ad una gamba per il 31enne vittima dell’incidente

COLLE BRIANZA – Brutta caduta per un uomo di 31 anni impegnato questa mattina, domenica, in una escursione con altre due persone in zona Campsirago antico e caratteristico borgo di Colle Brianza, abbarbicato sulle pendici del Monte San Genesio.

Inevitabile la chiamata ai soccorsi, con l’arrivo sul posto di sei volontari del Soccorso Alpino del Triangolo Lariano e tre Vigili del Fuoco del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale).

Il 31enne, che avrebbe riportato la frattura ad una gamba, è stato stabilizzato e riportato a valle, per poi essere consegnato ai sanitari della Croce Bianca di Besana Brianza per il trasporto in ambulanza all’ospedale di Lecco in codice giallo.