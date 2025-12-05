Carabinieri a cavallo contro lo spaccio, passati al setaccio i boschi di Nibionno

Perlustrati zone impervie e alcuni casolari abbandonati, smantellati quattro bivacchi

Nel corso dell’operazione svolta nel pomeriggio di ieri, giovedì, identificare 70 soggetti e 53 autovetture

NIBIONNO – I Carabinieri della Compagnia di Merate, su disposizione del Comando Provinciale di Lecco, hanno svolto nel pomeriggio di giovedì, ieri, un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti nelle aree boschive di Nibionno.

I militari hanno passato al setaccio le piazze di spaccio site all’interno delle aree verdi che costeggiano la SS36 avvalendosi dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Casatenovo e del Reparto a Cavallo del Parco di Monza. Soprattutto grazie all’ausilio dei militari a cavallo, è stato possibile raggiungere zone impervie e alcuni casolari abbandonati situati in zona dove gli spacciatori spesso trovano rifugio.

Nel corso dell’operazione sono stati smantellati quattro bivacchi e, oltre al controllo delle aree boschive, si è proceduto anche a verificare i frequentatori della zona, molti dei quali consumatori di sostanze stupefacenti. Mentre i Carabinieri a cavallo pattugliavano le zone interne sono stati predisposti posti di controllo dai militari della Compagnia Carabinieri di Merate che hanno permesso di identificare 70 soggetti e 53 autovetture.