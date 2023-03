Cassago. Incendio tetto, alcune famiglie evacuate

Brucia il tetto di un’edificio, sei squadre di pompieri al lavoro

Alcune famiglie sono state evacuate in via precauzionale

CASSAGO – Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, martedì, a Cassago Brianza: a bruciare è il tetto di un edificio in via Allende.

Sei squadre di pompieri sono al lavoro per domare le fiamme. In campo 18 Vigili del fuoco a bordo di 5 camion tra autopompe, autobotti, autoscala e un furgone per la protezione delle vie respiratorie. Alcune famiglie sono state evacuate in via precauzionale. L’incendio è stato domato.