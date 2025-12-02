Cassago. Sorprende i ladri al bar: uno scappa, l’altro viene arrestato

E’ successo all’alba di domenica a Cassago

Uno dei due ladri è riuscito a fuggire sferrando un pugno in faccia al titolare; l’altro è stato arrestato. Ieri in Tribunale la convalida del fermo con la misura dell’obbligo di firma

CASSAGO – Li ha sorpresi mentre cercavano di rubare all’interno del suo locale e li ha fermati, rimediando un pugno sul volto. E’ successo domenica al titolare del bar Fumagalli.

I fatti si sono consumati all’alba: erano da poco passate le cinque di mattina quando il proprietario del locale, situato in via Volta, si era recato sul posto di lavoro per alzare le saracinesche del bar. Arrivato in loco, si è subito accorto che qualcosa non andava per il verso giusto trovando due persone intente a rubare all’interno del suo locale.

L’uomo ha iniziato ad alzare la voce, intimando loro di fermarsi. Per tutta risposta, uno dei due ha alzato le mani contro sferrandosi un pugno in faccia e approfittando così per fuggire.

Non è riuscito a fare altrettanto il complice che, rimasto bloccato nel locale, è stato prontamente arrestato dai carabinieri della Compagnia di Merate, intervenuti dopo la chiamata di emergenza.

Per lui sono così scattate le manette intorno ai polsi: l’uomo, residente nella limitrofa provincia di Monza e Brianza, è comparso ieri, lunedì, in Tribunale a Lecco di fronte al Gip per l’udienza di convalida del fermo. Nei suoi confronti il giudice ha stabilito la misura dell’obbligo di firma nel Comune di residenza.