L’incidente poco prima delle 11 in via Valmara

L’uomo, un 68enne di Cologno, è caduto dalla bici riportando un serio trauma cranico

CASTELLO BRIANZA – Un uomo di 68 anni è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo una brutta caduta in bicicletta. E’ successo questa mattina, mercoledì, a Castello Brianza.

La dinamica

Come appreso sul posto, l’uomo, di Cologno, in compagnia di altri amici ciclisti, stava percorrendo via Valmara in salita quando, nel togliersi la mantellina, il capo di abbigliamento si sarebbe impigliato nei raggi della ruota facendolo cadere al suolo. Una brutta caduta, nel quale il 68enne ha picchiato violentemente la testa procurandosi un trauma cranico, nonostante indossasse regolarmente il casco.

La chiamata ai soccorsi

Immediata la chiamata ai soccorsi da parte degli amici che erano con lui: sul posto si sono precipitati un’ambulanza della Croce Rossa di Casatenovo e l’elicottero da Como, atterrato in un prato vicino. Il ciclista è stato trovato incosciente e trasportato d’urgenza in ospedale. I rilievi del caso sono stati affidati alla Polizia Locale di Garbagnate Monastero.

Via Valmara è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.