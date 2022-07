Brucia del materiale nel cortile esterno di impresa a Castello Brianza

L’intervento dei Vigili del Fuoco con diverse squadre per spegnere il rogo

CASTELLO BRIANZA – Incendio questa mattina, venerdì, a Castello Brianza: il rogo, per cause al momento non note, ha interessato del materiale accatastato all’esterno del capannone di un’impresa edile di via Papa Giovanni XXIII.

Sul posto sono state inviate quattro squadre di Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’intervento si è concluso in circa due ore.