Castello Brianza, frontale tra due auto: tre persone coinvolte

E’ successo questa mattina, mercoledì, alle 7.15 in via Roma

Sul posto per i rilievi i carabinieri. Mobilitati anche i Vigili del Fuoco insieme alla Croce Bianca di Merate

CASTELLO BRIANZA – Frontale tra due auto questa mattina, mercoledì, alle 7.15 lungo via Roma, la strada che collega Castello a La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè.

Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, giunti sul posto per i rilievi, due auto si sono scontrate frontalmente. Tre le persone coinvolte con i soccorsi affidati ai sanitari della Croce Bianca di Merate. Sul posto anche i vigili del Fuoco. La strada è rimasta chiusa per qualche decina di minuti ed è stata poi riaperta con la viabilità disciplinata a senso unico alternato.