Castello Brianza. Incendio in abitazione, evacuata una famiglia

Fiamme all’ora di pranzo in una casa in via Montello

I pompieri hanno spento il rogo, in salvo la famiglia residente

CASTELLO BRIANZA – Non ci sono feriti ma tanto è stato lo spavento a Castello Brianza dove, all’ora di pranzo di Ferragosto, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per spegnere un incendio che si è sviluppato in una casa affacciata a via Montello, una zona residenziale del paese.

Fortunatamente, la famiglia che vi abita è riuscita a lasciare l’immobile senza riportare conseguenze. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei pompieri che hanno provveduto a spegnere le fiamme.