Castello Brianza, ladri in azione al panificio di via Roma

Il furto è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì

Magro il bottino: ammonterebbe a poco più di 50 euro

CASTELLO BRIANZA – Ladri in azione nella notte all’interno del panificio Perego di via Roma.

L’incursione è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì con i soliti ignoti che sono riusciti a forzare l’ingresso dello stabile, situato davanti all’oratorio, prendendo di mira la cassa dell’attività commerciale famosa anche per la produzione, come rosticceria, di piatti di asporto.

Poche le decine di euro racimolate con il colpo: il bottino ammonterebbe infatti a poco più di 50 euro.

Constatata l’intrusione, i titolari non hanno potuto far altro che presentarsi dai carabinieri della Compagnia di Merate per sporgere denuncia di furto.