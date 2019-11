Colle Brianza. Lite tra vicini: donna di 46 anni finisce in ospedale

E’ successo oggi, lunedì intorno all’orario di pranzo

Sul posto ambulanza e carabinieri

COLLE BRIANZA – Ha rimediato un trauma alle gambe la donna di 46 anni finita in ospedale dopo una lite con un vicino di casa. L’episodio è avvenuto oggi, lunedì, intorno alle 12.30 in via Carrobbio a Colle Brianza nella frazione di Nava. In base a quanto è stato possibile apprendere, la lite ha visto coinvolte tre persone: mamma e figlia da una parte e un vicino di casa. Non chiari, almeno al momento, i motivi del litigio, degenerato però in un’aggressione vera e propria tanto che sul posto sono stati inviati sia l’ambulanza che una pattuglia dei carabinieri. Mentre i sanitari prestavano le prime cure sul posto alla donna ferita, i militari hanno raccolto le testimonianze delle persone coinvolte nel litigio. Anche un uomo di 76 anni è stato trasportato per accertamenti in ospedale pur non avendo riportati traumi.