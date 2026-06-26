Colle Brianza piange la morte di Franco Contardi, imprenditore generoso e disponibile

I funerali di Franco Contardi verranno celebrati sabato nella chiesa parrocchiale di Nava

Con la sua azienda ha contribuito a scrivere una pagina importante della storia industriale e sociale di Colle Brianza

COLLE BRIANZA – Un imprenditore generoso, disponibile, dal cuore grande e dalla battuta sempre pronta. E’ grande il cordoglio per la scomparsa di Franco Contardi, morto a 81 anni, uomo che ha legato la sua vita a quella dell’intera comunità di Colle, scrivendo una pagina importante e fondamentale della storia industriale, sociale e umana del paese.

Franco aveva infatti ereditato l’attività artigianale dal padre, il commendator Umberto, capace di dar vita, all’inizio degli anni ’40, a una piccola realtà pioneristica per quei tempi, specializzata nella produzione di fialette di vetro. Caparbio e determinato, era riuscito a portare avanti l’intuizione del padre, ampliando e trasformando l’impresa in una realtà moderna e strutturata.

“Lo ricorderemo soprattutto per il suo immenso valore sociale: la sua azienda ha dato lavoro e benessere a intere generazioni di concittadini, rappresentando un motore economico e un pilastro di stabilità per il nostro territorio” fanno sapere dall’amministrazione comunale guidata da Tiziana Galbusera.

Sempre dal Comune aggiungono: “Ciò che lo ha reso unico è stata la sua straordinaria vicinanza al paese. Un uomo dalla profonda generosità, sempre pronto a dare una mano e a sostenere concretamente le iniziative e i bisogni del territorio, agendo sempre con grande discrezione. A questa umanità univa un costante spirito umoristico e un’ironia con cui sapeva stringere legami autentici con chiunque incontrasse. Il suo esempio di imprenditoria sana, unita a un amore viscerale per il proprio paese, rimarrà un patrimonio morale indelebile per tutti noi”.

I funerali si terranno sabato 27 giugno alle 11 nella chiesa parrocchiale di Nava a Colle Brianza. Contardi lascia la moglie Rosella e i figli Lorenzo, Cristina e Daniela.